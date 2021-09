Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Auf Kreuzung kollidiert

Schöppingen (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro bilden die Bilanz eines Unfalls in Schöppingen. Dazu war es am Samstag gegen 08.50 Uhr gekommen: Ein 26-Jähriger war auf der L574 aus Richtung Legden kommend in Richtung Heek unterwegs. Als der Ochtruper die vorfahrtberechtigte L570 querte, kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 22-Jährigen - die Legdenerin war auf der L570 aus Richtung Schöppingen kommend in Richtung Ahaus gefahren.

