POL-BOR: Raesfeld - Tresor in Betrieb hält stand

Raesfeld (ots)

In einen Geschäftsbetrieb in Raesfeld eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag. Die Täter versuchten vergeblich, einen Tresor mit Gewalt zu öffnen. Das Geschehen spielte sich in einer Firma an der Dorstener Straße ab. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

