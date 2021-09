Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Sprengung von Zigarettenautomat misslingt

Rhede (ots)

Sprengen wollten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Rhede. Doch das misslang offensichtlich - zurück blieb eine selbst gefertigte Sprengvorrichtung. Ein Zeuge entdeckte diese am Freitag gegen 12.15 Uhr im Ausgabeschacht des Automaten, der an der Straße Winkelhauser Esch steht. Die Polizei sperrte den Bereich und zog einen Experten des Landeskriminalamtes hinzu. Die nicht gezündete Vorrichtung wurde sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

