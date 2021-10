Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (369/2021) Unfallflucht in Bad Sachsa - Geparkter Transporter in der Blücherstraße erheblich beschädigt, Verursacher flüchtet von der Unfallstelle, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Blücherstraße/Ecke Gartenstraße Donnerstag, 30. September 2021, zwischen 12.30 und 15.30 Uhr

BAD SACHSA (jk) - In Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) hat ein unbekannter Fahrzeugführer am vergangenen Donnerstagnachmittag (30.09.21) einen am Straßenrand geparkten Transporter touchiert und erheblich beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 12.30 und 15.30 Uhr im Bereich Blücherstraße/Ecke Gartenstraße. Da sich in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle ein Fachpflegeheim und ein Hotelkomplex befinden, hofft die ermittelnde Polizei auf Zeugen.

Bei der Berührung entstand an dem weißen Opel Vivaro ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Spuren deuten darauf hin, dass es sich bei dem gesuchten Unfallwagen um ein größeres Kraftfahrzeug, wie z. B. ein landwirtschaftliches- oder forstwirtschaftliches Fahrzeug, handeln könnte.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell