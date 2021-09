Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Ascheberger Straße/Hubschrauber transportiert Motorradfaher in Klinik

Coesfeld (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Aachen am Dienstag (31.08.) nach einem Unfall in ein Krankenhaus transportiert. Der Motorradfahrer befuhr mit seinem Motorrad die Ascheberger Straße aus Ascheberg kommend in Richtung Capelle. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette und kam an einem Baum zum Stillstand. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall. Ein Hubschrauber transportierte ihn in eine Klinik.

