Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An den Wiesen/Bekifft Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Einen 61-jährigen Dülmener kontrollierte eine Polizeistreife am Dienstag (31.08.) gegen 23.30 Uhr an der Straße An den Wiesen. Bei der Überprüfung verhielt der Mann sich auffällig. In seiner Befragung gab er an, am Vortag gekifft zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem Dülmener wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell