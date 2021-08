Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße/Werkzeuge aus Schuppen gestohlen

Coesfeld (ots)

Vermutlich durch das Aufhebeln einer Tür gelangten Unbekannte in einen Schuppen, der sich auf dem Gelände des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleges befindet. Im Schuppen werden Werkzeuge aufbewahrt. Hiervon wurden einige von den bislang unbekannten Tätern gestohlen. Die Tatzeit liegt in der Nacht zum Montag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell