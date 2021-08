Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolge der Bundespolizei am Wochenende; drei Haftbefehle vollstreckt

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen - Weeze (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei gleich drei mit Haftbefehl gesuchte Männer verhaftet. Im ersten Fall wurde eine 28-jähriger Bulgare am Samstag, 14. August 2021 im grenzüberschreitenden Reisebus auf der Autobahn A 61 überprüft. Es stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg den Reisenden mit einem Sicherungshaftbefehl wegen Sachbeschädigung suchte. Hiernach muss der Gesuchte noch eine Freiheitstrafe von einem Jahr und neune Monaten verbüßen. Im zweiten Fall kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung, ebenfalls am Samstag, einen 28-jährigen Kroaten in einem VW Passat mit Neandertaler Zulassung auf der Bundesautobahn A 61 an der Anschlussstelle Nettetal. Gegen ihn lagen insgesamt zehn Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Nürnberg und Deggendorf aufgrund von Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz vor. Hier war noch eine offene Geldstrafe in Höhe 1924 EUR zu zahlen oder eine 60-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Weiterhin ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem führte er noch diverse Betäubungsmittel mit sich. Im letzten Fall hat die Bundespolizei am Sonntag im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Kiew am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 53-jährigen Ukrainer verhaftet. Er wurde mit einem internationalen Haftbefehl der jordanischen Behörden wegen Betrug zur Auslieferung gesucht. Die Bundespolizei hat den Bulgaren und den Kroaten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis in Geldern gebracht. Der Ukrainer wird am Montagmorgen dem Haftrichter beim Amtsgericht in Geldern vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell