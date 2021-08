Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Baugebiet Alte Badeanstalt/Container aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Gleich in vier Fällen manipulierten bislang unbekannte Täter an den Schlössern zu Containern, die sich auf Baustellen im Baugebiet befinden. In einem Fall gelangten die Unbekannten in das Innere. In den anderen Fällen blieb es beim Versuch. Eine konkrete Angabe zum Diebesgut konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden. Die Tatzeit liegt in allen Fällen in der Nacht zum Dienstag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell