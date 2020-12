Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegales Straßenrennen unter Alkoholeinfluss führt zu Verkehrsunfall

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 15:30 Uhr lieferte sich ein 32jähriger Kaiserslauterer mit seinem Ford Focus ein spontanes Autorennen mit einem dunkelblauen oder silbergrauen VW Golf auf der B39 von Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Neustadt. Im Ortskern von Neidenfels überholte der VW einen unbekannten Mercedes. Da der Focus-Fahrer unbedingt mit dem VW mithalten wollte, überholte dieser den Mercedes ebenfalls. Beim Wiedereinscheren habe er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der PKW schlug daraufhin zunächst nach rechts seitlich in die Hauswand der Firma GarnTec, schleuderte sodann weiter über die Fahrbahn, kollidierte frontal mit einer rechtsseitig befindlichen Straßenlaterne, drehte sich und kam mit dem Heck an der dahinter befindlichen Hauswand der Firma zum Stehen. Durch den Aufprall auf die Straßenlaterne wurde ein Stromkabel abgerissen. Bei der Unfallaufnahme konnte trotz getragenem Mund-Nasen-Schutz deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehren Weidenthal und Lambrecht bis zum Eintreffen eines Abschleppers und der Abklärung durch die Pfalzwerke abgesichert. Die beschädigte Laterne wurde durch die Feuerwehr abgesägt. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde der Kaiserslauterer entlassen.

Zeugen des Verkehrsunfalls, sowie dem besagten illegalen Straßenrennen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt zu melden.

