Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Fahrt unter Drogeneinwirkung

GrünstadtGrünstadt (ots)

Am Samstag, 26.12.2020 gegen 15:00 Uhr wurde ein 20-Jähriger aus dem Raum Landau in der Uhlandstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten bei dem jungen Mann drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Er gab schließlich zu, am Tag zuvor einen Joint geraucht zu haben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Den jungen Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500EUR, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Weiterhin wurde bei seinem 20-jährigen Beifahrer eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Beide müssen sich zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

