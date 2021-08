Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte Täter beschädigen unbewohntes Haus

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 17.05.2021 und dem 17.08.2021 hielten sich unbekannte Täter in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Eschenbachstraße auf. Es kam zu Sachbeschädigungen im Inneren des Gebäudes.

Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell