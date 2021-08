Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Achtung vor Trickdiebinnen - 81-Jähriger wurde Schmuck gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 17.08.2021, gegen 15:30 Uhr, klingelten zwei unbekannte Frauen bei einer 81-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Schwedlerstraße. Sie erklärten, dass sie zu einer anderen Bewohnerin des Hauses müssten. Da diese nicht da sei, baten sie die 81-Jährige um einen Umschlag, in den die Frauen eine Notiz hineinstecken wollten. Während die 81-Jährige einen Umschlag holte, betraten die beiden Frauen ohne zu fragen die Wohnung und verwickelten sie in der Küche in ein Gespräch. Die Seniorin ging nicht darauf ein und forderte die beiden auf, die Wohnung zu verlassen. Die Frauen reagierten jedoch nicht darauf und breiteten ein großes Tuch aus, so dass der 81-Jährigen der Blick auf den Flur verwehrt wurde. Daraufhin schrie die Seniorin die beiden Frauen an, sie sollen endlich die Wohnung verlassen. Danach gingen sie aus der Wohnung und aus dem Mehrfamilienhaus. Da der Seniorin bewusst geworden war, dass es sich bei den Frauen nur um Trickdiebinnen handeln konnte, schaute sie sofort nach ihren Wertsachen. Dabei musste sie feststellen, dass Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen worden war. Deshalb ist davon auszugehen, dass eine dritte Person die Wohnung betrat, während die beiden Frauen sie abgelenkt hatten.

Die eine Frau war etwa Mitte 30 Jahre und circa 1,62 m groß. Sie hatte eine kräftige Statur und war sehr gepflegt. Sie trug ein dunkelblaues Tuch zum Turban gebunden, ein weißes Kleid, weiße Sandalen sowie weiße Handschuhe.

Die andere Frau hatte ein asiatisches Aussehen. Sie war etwa Ende 30 Jahre und trug einen weißen Hut und ein hellblaues T-Shirt. Sie war auffallend geschminkt mit Rouge auf den Wangen und Lippenstift.

So werden Sie nicht Opfer von Trickdieben:

Für Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Daher sollte man folgende Ratschläge unbedingt beherzigen:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals ganz bei Fremden - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

Nutzen Sie die Angebote Ihrer Polizei! Sicherheitsbroschüren und persönliche Beratungen erhalten Sie auf allen Polizeidienststellen. Bei der Zentralen Prävention in der Bismarckstraße 116, in 67059 Ludwigshafen, Tel.: 0621-963-1154 gibt es zudem die Opferschutzbeauftragte, die Ihnen helfen kann, wenn Sie Opfer geworden sind.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

