Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand im Neustadter Ring

Ludwigshafen (ots)

Am 16.08.2021, gegen 16:00 Uhr, war ein 34-Jähriger mit seiner Frau und seiner Tochter auf dem Balkon seiner Wohnung im Neustadter Ring als drei Männer vorbeiliefen. Einer von ihnen schaute hoch und beleidigte den 34-Jährigen. Es kam zu einem verbalen Schlagabtausch, der darin endete, dass der Unbekannte dem 34-Jährigen drohte. Daraufhin rief der 34-Jährige die Polizei. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten sie den Mann, einen 23-Jährigen, in der unmittelbaren Umgebung ausfindig machen. Nachdem sie ihn um seine Personalien baten, bedrohte er sie, woraufhin er gefesselt wurde. Der 23-Jährige beleidigte die Beamten mit sämtlichen ihm bekannten Schimpfwörtern. Trotz Fesselung versuchte er auch, die Polizeikräfte weiter zu provozieren, zu bespucken und zu verletzen sowie sich aus der Fixierung zu befreien. Da ihm dies nicht gelang, schlug er mehrfach mit seinem Gesicht auf den Asphaltboden. Dabei zog er sich Schürfwunden zu. In seiner Jackentasche fanden die Polizeikräfte ein Einhandmesser. Dieses wurde sichergestellt. Der 23-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Im Gefangenentransporter trat er um sich und schlug mit dem Kopf gegen die Wand. Dabei entstand Sachschaden und Verunreinigung durch die Spucke. Aufgrund seines sprunghaften aggressiven aufbrausenden Verhaltens, das auf die Einnahme von Betäubungsmitteln hindeutete, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Den 23-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

