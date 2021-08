Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit 1,66 Promille gegen Leitplanke gefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 17.08.2021, gegen 23:30 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit einem BMW auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Fahrtrichtung der Auffahrt zur B37. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam er von der Fahrbahn ab, drehte sich mehrfach und kam letztlich auf den Schutzplanken zum Stehen. Er blieb unverletzt. An seinem Auto und an der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab 1,66 Promille. Der 33-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen zwecks Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt und das Auto wurde abgeschleppt.

