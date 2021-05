Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto mit Hammer attackiert

Gronau (ots)

Mit einem Hammer hat ein Unbekannter am Mittwoch in Gronau zwei parkende Wagen beschädigt. Zeugen beobachteten, dass der Mann gegen 10.20 Uhr einen Außenspiegel abschlug. Vor Ort an der Grünstiege entdeckten Polizeibeamte einen weiteren Wagen mit dem gleichen Schaden. Zum Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, lange, zu Dreadlocks frisierte Haare, bekleidet mit einer grünen Kappe und schwarzen Kleidungsstücken. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

