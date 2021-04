Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmierereien und Beschädigungen an Karnevalswagen

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter in einer Lagerhalle einen Karnevalswagen beschmiert und beschädigt sowie Schmierereien im Gebäude selber hinterlassen.

Zwischen Samstag, 10. April und Samstagmorgen, 17. April, beschmierten und beschädigten sie den Karnevalswagen in der Lagerhalle am Fleenerweg mit mehreren Graffiti und durch Schnitte. Weitere Graffiti und Schmierereien befanden sich an Innentüren und Wänden der Halle. Diese bestehen u.a. aus der Buchstabenfolge "FLIP" und "Kwit". Darüber hinaus entleerten sie einen Feuerlöscher.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und / oder zu Personen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell