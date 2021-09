Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe, Mühlburg - Nach Auseinandersetzung an der S-Bahn Haltestelle Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

An der S-Bahn Haltestelle Am Entenfang kam es am Sonntagabend zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 17-jährigen Geschädigten. Demnach seien gegen 21.35 Uhr zwei bislang unbekannten männlichen Personen auf den 17-Jährigen losgegangen und hätten ihn geschlagen und getreten, weshalb er Schmerzen verspürte. Gegenüber den Beamten äußerte der Geschädigte, dass es zuvor eine Aussprache zwischen ihm und seiner Ex-Freundin gegeben hätte und dass es sich bei den Angreifern um Verwandte der Ex-Freundin gehandelt haben könnte.

Personen die Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0721 6663611 an das Polizeirevier Karlsruhe-West.

