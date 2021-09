Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee-Staffort - Unbekannte versuchten Zigarettenautomaten aufzubrechen - Zeugen gesucht

Stutensee-Staffort (ots)

Am frühen Montagmorgen versuchten bislang Unbekannte Diebe einen Zigarettenautomaten in Staffort aufzubrechen.

Gegen 02.30 Uhr beobachtete ein Zeuge wie sich zwei männliche Personen an einem Zigarettenautoamten in der Carl-Peter-Str. zu schaffen machten und diesen mittels eines Nageleisens aus der Verankerung reißen wollten. Nachdem der Zeuge die Unbekannten angesprochen hätte, seien diese in zwei verschiedene Autos gestiegen und in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen seien an den Fahrzeugen französische Kennzeichen angebracht gewesen.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell