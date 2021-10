Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Brackenheim: Zeugen gesucht nach Unfallflucht mit 9-jährigem Radfahrer

Landkreis Heilbronn (ots)

Wie erst am Samstagnachmittag beim Polizeirevier Lauffen bekannt wurde, ereignete sich am späten Vormittag gegen 11.50 Uhr auf einem Parkplatz ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 9-jähriger Junge auf seinem Fahrrad durch ein ausparkendes Fahrzeug erfasst wurde und zu Fall kam. Hierbei verletzte sich der Junge leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Jungen zu kümmern. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz im Bereich der Straße "Im Wiesental" und Schießrainstraße und liegt am nördlichen Ende der Parkanlage entlang des Forstbachs. Der Junge war von der dortigen Skateranlage mit seinem BMX-Rad kommend über den Parkplatz gefahren. Ein schwarzer Mercedes fuhr rückwärts aus einer Parklücke und stieß hierbei den dahinter vorbeifahrenden Jungen vom Fahrrad. Anschließend entfernte sich der Fahrer in Richtung Georg-Kohl-Straße, ohne sich um den Jungen zu kümmern, welcher sich eine Schürfwunde am Knie zuzog. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes mit Schiebedach gehandelt haben, welcher im hinteren linken Bereich Kratzer aufwies. Der Fahrer wird von dem Jungen als 40-50 Jahre alter Mann mit Brille beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Lauffen unter 07133/2090 in Verbindung zu setzen.

