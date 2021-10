Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Brandalarm - Einkaufszentrum evakuiert

Ein Einkaufszentrum in Heilbronn wurde am Freitagnachmittag evakuiert, da es zu einem Brand in einem Modegeschäft kam. Eine Vielzahl an Polizei- und Rettungskräften war in der Deutschhofstraße und im Umkreis des Brandortes im Einsatz. Das Gebäude wurde geräumt. Das ausgebrochene Feuer in der Herrenabteilung wurde durch die einsetzende Sprinkleranlage gelöscht. Hierbei entstand vermutlich Schaden in siebenstelliger Höhe. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde keine Person verletzt. Das Gebäude wurde gegen 15 Uhr wieder für Kunden freigegeben. Es kam zu Verkehrsstörungen in der Heilbronner Innenstadt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

