Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Berauscht mit dem PKW unterwegs

Ein 25-Jähriger steht seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag unter dem Verdacht berauscht mit einem Auto in Bad Mergentheim unterwegs gewesen zu sein. Aufgrund eines Bremslichtdefekts wurde der Dodge-Fahrer durch Polizeibeamte in der Mühlwehrstraße kontrolliert. Die Beamten bemerkten hierbei Anzeichen einer eventuellen Betäubungsmittelbeeinflussung. Der daraufhin von dem 25-Jährigen durchgeführte Drogentest war positiv. Zudem hatte er Alkohol getrunken. Anschließend musste er in Begleitung der Streife zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Fahrt für den Mann war für den Abend beendet und er muss mit einer Anzeige sowie mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Bad Mergentheim: Betrüger am Telefon

Innerhalb der vergangenen Tage versuchten Betrüger mit einem vermeintlichen Preisgewinn erneut telefonisch das Vertrauen älterer Menschen im Main-Tauber-Kreis zu gewinnen und durch Vortragen einer Lügengeschichte zur Herausgabe persönlicher Daten sowie Informationen über die finanziellen Verhältnisse zu bewegen. Hinter den Anrufen stecken Betrüger und vermutlich handelte es sich dabei um die Vorbereitungshandlungen für Straftaten. Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise:

- Sprechen Sie mit Unbekannten nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Verständigen Sie, wenn Sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar

Lauda-Königshofen - Gerlachsheim: Stark alkoholisierter Mann bedroht Person mit Softair-Pistole

Am Donnerstagnachmittag leistete ein 28-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte und bedrohte eine Person mit einer Softair-Pistole. Gegen 17.45 Uhr war der Mann mit seinem Opel Astra in Gerlachsheim unterwegs. An seiner Wohnanschrift versuchten Angehörige den 28-Jährigen, der offenbar deutlich betrunken war, zum Aussteigen aus seinem Auto zu bewegen. Der Betrunkene hatte zuvor bereits eine Person mit einer Schusswaffe, die sich als Softair-Pistole herausstellte, bedroht. Der aggressive und uneinsichtige 28-Jährige wehrte sich in der Folge gegen die alarmierten Polizeibeamten. In der Zwischenzeit mischte sich der 31-jährige Bruder des Betrunkenen ein und versuchte die Maßnahmen der Polizei zu verhindern. Beide Männer wurden in Gewahrsam genommen. Bei dem Widerstand wurden die zwei Männer und zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Die durchgeführten Alkoholtests zeigten knapp drei Promille bei dem 28-Jährigen und etwa 0,6 Promille bei dem 31-Jährigen an. Zudem stellte sich heraus, dass der Opel-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Beide Personen müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen. Außerdem muss der 28-Jährige sich wegen der Trunkenheitsfahrt und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

A81 / Boxberg: Schleuderunfall auf der Autobahn

Am Donnerstagmittag kam es auf der Autobahn 81 bei Boxberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 27-jährige Ford-Fahrer mit seinem Wagen in Richtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Boxberg verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Mittelschutzplanke und schleuderte nach rechts über die Fahrbahnen. Hierbei prallte der Ford gegen den einen auf der rechten Spur fahrenden BMW einer 56-Jährigen. Der BMW schleuderte nachdem Zusammenstoß gegen die Außenschutzplanken und kam, ebenfalls wie der Ford, auf dem Standstreifen zum Stehen. Die 56-Jährige Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell