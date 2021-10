Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2021

Heilbronn (ots)

Nordheim: Gaststättenkontrollen - unerlaubtes Glücksspiel unterbunden

Vergangene Woche rückten zwei Gaststätten in Nordheim erneut ins Visier der Heilbronner Gewerbe- und Umwelt-Ermittler. Bereits im Mai war der Betreiber wegen seiner Lokalitäten in der Hauptstraße und in der Lauffener Straße zur Anzeige gebracht worden, da er ohne behördliche Erlaubnis Glücksspielautomaten aufgestellt hatte. Hiervon offensichtlich unbeeindruckt erweiterte der Gastronom sein illegales Angebot und stellte noch mehr Automaten auf. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte beim zuständigen Gericht einen Durchsuchungsbeschluss, welcher vom Amtsgericht Heilbronn auch erlassen wurde. Der Beschluss wurde am 20.10.2021 in einem gemeinsamen Einsatz des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Bereitschaftspolizei Bruchsal, sowie Kräften des Landratsamts Heilbronn und der Gemeinde Nordheim, vollzogen. Hierbei konnten insgesamt zwölf Spielautomaten beschlagnahmt werden. Eine Gewerbeuntersagung wurde bereits verhängt.

