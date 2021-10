POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mosbach: Handy auf offener Straße gestohlen

Eine 27-Jährige lief am Donnerstagabend entlang der Bleichstraße auf Höhe der Bertl-Bormann-Straße in Mosbach. Sie las gegen 22.30 Uhr eine Nachricht auf ihrem Handy, als sich eine unbekannte männliche Person näherte und ihr das Mobiltelefon aus der Hand riss. Der junge Mann rannte dann in Richtung des Landesgartenschaugeländes davon. Er wird von der Frau als relativ jung und 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben und trug eine schwarze Winterjacke sowie eine schwarze Wintermütze. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem geflüchteten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Neckargerach-Guttenbach: Waschmaschine in Brand

Eine Waschmaschine geriet am Donnerstagnachmittag in Neckargerach-Guttenbach in Brand. Die 70-jährige Besitzerin schaltete ihre Waschmaschine ein und begab sich ein Stockwerk höher zu ihrer Tochter. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing das Gerät Feuer. Als die beiden Frauen Rauch bemerkten, verständigten sie die Feuerwehr, welche den Brand löschen konnten. Eine der Frauen wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Adelsheim: Portemonnaie gestohlen und Geld abgehoben

Einer 72-Jährigen wurde am Donnerstagmorgen ihr Geldbeutel während eines Einkaufs in Adelsheim gestohlen. Die Dame war gegen 9.30 Uhr in einem Supermarkt in der "Untere Austraße" einkaufen, als sie von einem jungen Mann in ein Gespräch verwickelt wurde. Dies sollte vermutlich als Ablenkungsmanöver dienen, damit seine weibliche Begleitung unbemerkt den Geldbeutel der Seniorin aus deren Handtasche stehlen konnte. Kurz darauf begab sich das Täterpaar wahrscheinlich direkt zum Geldautomaten einer Bank in der Marktstraße in Adelsheim. Dort wurde Bargeld von den Konten der 72-Jährigen abgehoben. Der Mann wird als circa 23 Jahre alt beschrieben und trug eine moosgrüne Jacke, eine schwarze Hose, keine Jeans, und einen blauen, medizinischen Mundschutz. Darunter war sein kurzgeschnittener Bart zu erkennen. Die Begleiterin soll circa 1,55 Meter groß sein und ihre dunklen Haare als Pferdeschwanz getragen haben.

Zeugen, die vor allem im Supermarkt oder in der Nähe der Bank verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

