Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Mehrheit der Schüler trägt beim Radfahren einen Fahrradhelm

Zwiespältige Ergebnisse lieferte eine Fahrradkontrolle am Mittwochmorgen vor einem Neckarsulmer Gymnasium. Einerseits freuten sich die Polizisten, dass die allermeisten, der 105 mit ihren Fahrrädern kontrollierten Schüler, einen Helm trugen, andererseits stellten die Beamten an fast einem Viertel der Fahrräder größere oder kleinere Mängel fest. Den häufigsten Grund zur Beanstandung lieferten dabei die lichttechnischen Einrichtungen der Räder oder nicht vorhandene Reflektoren. An vier Fahrrädern war außerdem keine Klingel angebracht.

Heilbronn-Frankenbach: Wohnmobil zerkratzt und abgehauen

Eine unbekannte Person beschädigte am Mittwochnachmittag ein in Heilbronn-Frankenbach abgestelltes Wohnmobil. Das Fahrzeug war vom Besitzer in der Dörnlestraße abgestellt worden und dort im Zeitraum zwischen 14.50 Uhr und 18.30 Uhr von dem oder der Unbekannten zerkratzt worden. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen nimmt Hinweise auf den Verursacher unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Bei grünem Pfeil Unfall verursacht Dass ein grüner Pfeil nicht bedeutet, dass man als Autofahrer ohne weiteres abbiegen kann, musste eine 54-Jährige am Mittwochmorgen in Heilbronn lernen. Die Opel-Fahrerin bog um kurz vor 6 Uhr von der Neuen Straße auf die Neckartalstraße ein, obwohl die Ampel für sie rot anzeigte. Die Frau folgte dem grünen Pfeil, um nach rechts auf die Neckartalstraße zu gelangen, übersah dabei aber wohl den bereits dort fahrenden Mercedes eines 35-Jährigen. Es kam zur Kollision, nach der beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Heilbronn: Einbruch in Coronatestzentrum

Unbekannte stiegen zwischen Dienstag und Mittwoch in ein Coronatestzentrum in der Neckarsulmer Straße in Heilbronn ein. Die Täter hebelten zwischen 17.45 Uhr am Dienstagnachmittag und 8.50 Uhr am Mittwochmorgen die Tür des in zwei Bürocontainern auf einem Discounterparkplatz untergebrachten Zentrums auf und stahlen elektronische Geräte aus dem Inneren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Obersulm-Willsbach: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach eine unbekannte Person auf dem Vorplatz des Bahnhofs von Obersulm-Willsbach in der Raiffeisenstraße ein Auto und zwei Postfahrzeuge auf. In der nahegelegenen Dimbacher Straße machte sich der Täter an zwei LKW, die im Hinterhof einer Firma standen, zu schaffen und schlug hier, wie auch an den Fahrzeugen vor dem Bahnhof, die Scheiben der Fahrer- und Beifahrertür ein. Der Täter verletzte sich bei der Tatausführung. Vermutlich schob die gleiche Person auch den Einkaufswagen eines Discounters in die Bahnhofsunterführung, die die beiden Tatorte miteinander verbindet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auffällige Beobachtungen auf dem Bahnhofsvorplatz oder im Industriegebiet "Dimbacher Straße" gemacht haben. Auch Zeugen, die in der Nacht eine Person mit einem Einkaufswagen beobachtete haben oder denen eine Person mit Verletzungen an der Hand in Willsbach oder in einer der dort haltenden S-Bahnen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07130 7077 beim Polizeiposten Obersulm zu melden.

