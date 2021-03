Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Patient gerät in Brand

Menden (ots)

Gestern Abend ist im Mendener St.-Vincenz-Krankenhaus ein 71-jähriger Patient in Brand geraten. Krankenschwestern hörten um 19.25 Uhr Hilfeschreie aus einem Krankenzimmer. Als sie in das Zimmer kamen, stand das T-Shirt des Mannes in voller Ausdehnung in Brand. Die Mitarbeiterinnen löschten das Feuer mit einer Decke. Der Senior musste mit lebensgefährlichen Brandverletzungen in eine Spezialklinik verlegt werden. Ein Feuerzeug lag an dem Bett. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Fremdverschulden scheidet nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen aus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell