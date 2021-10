Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Ein E-Bike wurde am Sonntag in Künzelsau gestohlen. Der 52-Jährige Besitzer hatte sein Pedelec Marke Cube Cross Hybrid EXC 500 gegen 15.30 Uhr an einer Straßenlaterne in der Hermesberger Straße, bei den dortigen Glascontainern, angekettet. Als er gegen 19 Uhr wieder zurückkam, stellte er fest, dass es samt Fahrradschloss entwendet worden war. Das Rad hat einen Wert von über 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940 9400 entgegen.

Schöntal: Fast mit Streifenwagen kollidiert

Ausgerechnet einem Streifenwagen nahm am Donnerstagabend ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 1025 die Vorfahrt. Ein 17-Jähriger fuhr gegen 21.15 Uhr mit seiner Rieju von Marlach in Richtung Jagsttalstraße und wollte an der Einmündung nach links auf diese einfahren. Er war offensichtlich schnell unterwegs und übersah dabei das vorfahrtsberechtigte Polizeiauto. Durch eine Vollbremsung gelang es dem Beamten, einen Zusammenstoß noch knapp zu verhindern. Den jugendlichen Biker erwartet jetzt allerdings eine Anzeige.

Zweiflingen: Von der Fahrbahn abgekommen und Böschung hinuntergefahren

Mit leichten Verletzungen kam ein Autofahrer am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Landesstraße 1050 davon. Der 26-jährige Fiat-Fahrer war gegen 7.45 Uhr von der Kochertalstraße in Richtung Friedrichsruhe unterwegs und kam in einer leichten Linkskurve offensichtlich nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr eine fünf Meter hohe Böschung hinab, erst dann kam sein Pkw zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab vor Ort über 0,5 Promille. Am Fiat Punto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

