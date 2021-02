Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag (06.02.2021) eine 93-jährige Seniorin in einer betreuten Wohnanlage an der Stuttgarter Straße bestohlen. Der Täter gelangte gegen 14.40 Uhr in die Wohnung, indem er sich als Heizungsmonteur ausgab. Aus dem Wohnzimmer und Schlafzimmer wurde Schmuck entwendet. Der genaue Wert kann noch nicht beziffert werden. Im Rahmen der Fahndung und Spurensuche konnten Polizeibeamte einen Teil des Diebesgutes in Müllcontainern auffinden und sicherstellen. Der Tatverdächtige soll zirka 30-35 Jahre alt, schlank und etwa 190 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte dunkelbraune Haare und trug eine helle Jacke und eine dunkle Hose. Bereits am 02.02.2021 kam es zu einem versuchten Trickdiebstahl in einer Wohnung an der Seeadlerstraße, bei welchem sich der Täter ebenfalls als Heizungsmonteur ausgab. (siehe Pressebericht des PP Stuttgart vom 03.02.2021) Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

