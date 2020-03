Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Wohnung in Greifswald, LK VG

Greifswald (ots)

Am 13.03.2020, gegen 00:24 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald ein möglicher Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Greifswald gemeldet. Am Einsatzort bestätigte sich die Meldung. In einer Wohnung in der ersten Etage brannte es in voller Ausdehnung. Durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Greifswald, Freiwilligen Feuerwehr Greifswald und der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen wurden sieben Personen aus dem Haus gerettet und der Brand gelöscht. Zwei männliche deutsche Personen im Alter von 30 und 43 Jahren mussten aufgrund einer möglichen Rauchgasvergiftung im Klinikum Greifswald weiterbehandelt werden. Die Wohnung brannte vollständig aus. Die anderen fünf Wohnungen im Haus sind aufgrund der Rauchentwicklung ebenfalls unbewohnbar. Der Gesamtschaden wird momentan auf ca. 150.000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

