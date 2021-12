Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Ladendiebe 2. Walsrode, betrunkener Fahrer/Verkehrsunfall 3. Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

Heidekreis (ots)

1. Soltau, Ladendiebe:

Am Freitag kam es gegen 14.40 Uhr zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl bei einem Kleidungsgeschäft Am Alten Stadtgraben. Zwei männliche Personen entwenden mithilfe einer präparierten "Diebestasche" diverse Kleidungsstücke im Werte von über 300,- Euro. Im Rahmen der Fahndung kann einer der Beschuldigten gestellt werden. Das Diebesgut führt dieser nicht mehr mit sich. Nach weiterer Suche kann das Diebesgut im Kofferraum eines abgeparkten Pkw aufgefunden, sichergestellt und der geschädigten Firma zurückgegeben werden. Der zweite Täter konnte nicht mehr festgenommen werden. Doch auch dessen Identität konnte nach der Festnahme des Mittäters bereits ermittelt werden. Es gibt diverse Hinweise, dass beide gewerbsmäßig auf Diebestouren gehen.

2. Walsrode, betrunkener Fahrer/Verkehrsunfall:

20-jähriger Walsroder verunfallte in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:30 Uhr, in Walsrode im Einmündungsbereich Oskar-Wolff-Straße/Fritz-Reuter-Straße. Der alkoholisierte Fahrzeugführer kam beim Abbiegen von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei Sichtschutzelemente eines angrenzenden Grundstücks. Ein auf dem Grundstück geparktes Fahrzeug wurde ebenfalls leicht beschädigt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren:

Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte des PK Bad Fallingbostel einen Pkw mit niederländischen Kennzeichen in der Konrad-Zuse-Straße in Bad Fallingbostel. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 29-jährige Fahrer des Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Test bestätigte dies, so dass eine Blutprobe genommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

4. Alkoholisierter Fahrer eines Pkw wollte nicht anhalten:

Am Samstagabend meldeten Verkehrsteilnehmer einen Hyundai der auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Schwarmstedt und dem Walsroder Dreieck in Schlangenlinien geführt wurde. Durch die eingesetzten Beamten konnten ebenfalls Fahrauffälligkeiten festgestellt werden. Da der Fahrer des Pkw Aufforderungen zum Anhalten nicht folgte, wurden weitere Einsatzfahrzeuge hinzugezogen. Der Pkw konnte schließlich im Bereich Dorfmark unter zu Hilfenahme einer technischen Sperre zum Anhalten gebracht werden. Dies geschah unter Absicherung durch die Einsatzfahrzeuge, so dass eine Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen war. Der 49-jährige Fahrer aus dem Kreis Nordhausen weigerte sich zunächst auszusteigen und drohte den Polizeibeamten Schläge an. Dies konnte unterbunden werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 prom. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Da sich im Rahmen der Maßnahmen außerdem Hinweise auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung ergaben, wurde der 49-jährige dem Rettungsdienst übergeben.

4. Unfall mit Trunkenheit:

Am frühen Sonntagmorgen kam der Fahrer eines Pkw VW Passat auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg kurz vor der Anschlussstelle Dorfmark alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 23-jährige Fahrer bleibt unverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wird Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test ergibt einen Wert von 1,04 prom. Eine Blutprobenentnahme wird durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

5. Diebstahl auf Baustelle:

In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich unbekannte Täter auf die Baustelle des neuen Autohofes an der A 7 an der Anschlussstelle Dorfmark. Dort entwendeten sie aus einem abgestellten Anhänger diverses Werkzeug im Gesamtwert von bis zu 5000 Euro. Wer Hinweise dazu machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Bad Fallingbostel unter 05162/972115 zu melden.

6. Illegale Müllentsorgung:

Am Freitagnachmittag zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde durch Unbekannte diverser Müll, u.a. Glaswolle, in Bad Fallingbostel in der Straße Vor dem Badenhop abgeladen. Vermutlich wurde dies zuvor mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger transportiert. Wer Beobachtungen dazu gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Bad Fallingbostel unter 05162/972115 zu melden.

