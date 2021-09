Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erneuter Alleinunfall eines Radfahrers

Mönchengladbach (ots)

Ein 58jähriger Radfahrer befuhr den Radweg der Aachener Straße aus Richtung Bahnstraße in Fahrtrichtung Lilienthalstraße. In Höhe einer Baustelle wich er der Absperrung aus und fuhr auf den parallel verlaufenden Gehweg. Da Geh- und Radweg nicht auf gleicher Höhe verlaufen, blieb der 58Jährige an einer Kante hängen und stürzte. Hierbei verletzte er sich erheblich im Bereich der linken Schulter. Lebensgefahr besteht nicht. Der 58jährige Holter wurde nach Erstversorgung am Unfallort einem Mönchengladbacher Krankenhaus zur stationären Aufnahme zugeführt. (so)

