Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Windberg

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 08.09.2021, 14:50 Uhr, und Donnerstag, 09.09.2021, 11:00 Uhr, sind Einbrecher im Bereich "Am Wasserturm" zum Teil mit brachialer Gewalt vorgegangen, um an Beute zu kommen.

Die bislang unbekannten Täter müssen erst über die Garage geklettert sein, um in den Garten des Hauses auf der Peter-Nonnenmühlen-Allee zu gelangen. Hier ging es mit der Kletterei weiter - und zwar auf einen Balkon im Obergeschoss. Von dort hebelten sie mit großer Gewalt ein Fenster auf und gelangten so hinein.

Im oberen Bereich des Hauses durchsuchten sie Räume und Mobiliar und brachten zum Teil brachiale Gewalt auf, um dieses zu öffnen.

Sie flüchteten vom Tatort über den Einstiegsweg, versuchten aber an der Garage, die Tür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, dürften sie sie erneut überklettert haben, um sich vom Tatort zu entfernen. Was genau sie letztendlich stahlen ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu verdächtigen Personen und / oder Fahrzeugen in diesem Bereich nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell