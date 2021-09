Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte stehlen mehrere Katalysatoren in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

In Odenkirchen haben sich Diebe zwischen Montag, 06.09.2021, 0 Uhr und Donnerstag, 09.09.2021, 12 Uhr Zugang zu dem Gelände eines Autohändlers an der Straße "Stapper Weg" verschafft. Dort entwendeten sie an insgesamt sechs Fahrzeugen die Katalysatoren.

Dem Betreiber fiel am Donnerstagmittag auf, dass auf dem Gelände einige Gegenstände verstellt und einige Autos aufgebockt wurden. Als er sich die Fahrzeuge genauer ansah, stellte er fest, dass die Katalysatoren an den Wagen entfernt wurden.

Betroffene Fahrzeuge:

BMW (3er Reihe), Audi (A3), VW (Lupo), Opel (Meriva), Citroen (Saxo), Toyota (Yaris)

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

