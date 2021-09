Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: Polizist bei Einsatzfahrt schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen, 09.09.2021, hat sich ein Motorradpolizist bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Hittastraße / Aachener Straße Verletzungen zugezogen, die derzeit intensivmedizinisch behandelt werden. Er war mit Blaulicht und Martinshorn im Einsatz, unterwegs zu einem anderen Verkehrsunfall.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der 54-jährige Motorradpolizist nach bisherigen Erkenntnissen und gegen 7:50 Uhr auf der Aachener Straße aus Fahrtrichtung Luisenstraße kommend auf die Kreuzung zu. Es herrschte starker Berufsverkehr. Der Motorradpolizist hielt vor der Kreuzung an und fuhr dann, als die anderen Fahrzeuge standen, weiter in die Kreuzung hinein. Er habe vor der Kreuzung angehalten und sei dann, als die anderen Fahrzeuge gestanden hätten, in die Kreuzung gefahren.

Zur gleichen Zeit war eine 20-jährige Autofahrerin auf der Hittastraße unterwegs. Sie fuhr an den stehenden Fahrzeugen, unter anderem einem LKW, vorbei und in die Kreuzung hinein, um diese geradeaus zu passieren. Hier kam es zum Zusammenstoß.

Sowohl die 20-jährige Unfallbeteiligte selber als auch die zufällig vor Ort befindlichen Zeugen liefen sofort zu dem am Boden liegenden Polizisten und leisteten Erste Hilfe.

Rettungskräfte übernahmen bei ihrer Ankunft die Erstversorgung und brachten den 54-Jährigen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Er wurde von alarmierten Rettungskräften erstversorgt und dann zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Die 20-jährige Fahrerin gab an, unverletzt zu sein.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Wie die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt genau war, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Die Kreuzung war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme gesperrt.

Zeugen, die vor Ort nicht angehört und / oder namentlich erfasst wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell