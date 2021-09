Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher trifft auf Bewohner und flüchtet

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 08.09.2021, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Neersbroicher Straße ein. Als er auf der Suche nach Beute das Schlafzimmer betrat, traf er auf den Hausbewohner und flüchtete.

Der Einbrecher verschaffte sich gegen 22.15 Uhr vermutlich durch das gewaltsame Eindrücken eines auf "Kipp" stehenden Fensters im Erdgeschoss Zugang zu dem Haus. Hier durchsuchte er die Räume, bevor er eine verschlossene Tür zum Treppenhaus gewaltsam aufbrach. Im Obergeschoss betrat er das Schlafzimmer und sah dort den Hausbewohner. Der Einbrecher flüchtete ins Erdgeschoss und hier wieder durch das Fenster vom Tatort.

Eine Fahndung der alarmierten Polizei verlief negativ.

Einer Zeugin war vor dem späteren Tatort ein Mann aufgefallen. Bei ihm handelt es sich mutmaßlich um den Einbrecher.

Der Täter kann als ca. 20 - 25 Jahre alter und etwa 1,70m-1,80m großer Mann mit braunen oder dunkelblonden Haaren (Kurzhaarfrisur) beschrieben werden. Er war schlank und mit einer Jeans und einem T-Shirt bekleidet.

Er stahl letztendlich einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell