Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210324 - 0354 Frankfurt-Griesheim: Brand auf Gelände einer Kindertagesstätte

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag, den 23. März 2021, gegen 17.50 Uhr, auf das umzäunte Gelände einer Kindertagesstätte in der Kiefernstraße ein. Dort, auf der Wiese, häuften sie diverse Gegenstände aus Sperrmüll und zwei E-Scooter auf und entzündeten diese. Von der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Da die Gefahr einer neuerlichen Entzündung der Akkus der E-Scooter bestand, mussten diese in einen Wassertank getaucht werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht, auch wurden keine Personen verletzt.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen bzw. den Tätern geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-7551599 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell