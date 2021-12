POL-HK: Heidekreis / Munster: Gemeinsame Kontrollen von Stadt und Polizei

Polizeiinspektion Heidekreis

Munster: Gemeinsame Kontrollen von Stadt und Polizei

10.12.21

10.12 / Gemeinsame Kontrollen von Stadt und Polizei

Heidekreis / Munster: Dieses Bild werden die Bewohnerinnen und Bewohner des Heidekreises in Zukunft wahrscheinlich öfter sehen: Gemeinsame Streifen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Stadt beziehungsweise Gemeinde und Polizei. Die Institutionen überprüfen gemeinsam die Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Am heutigen Vormittag fanden unter anderem Kontrollen in Munster statt. Die Überprüfungen verliefen ohne nennenswerte Ergebnisse, ließ die Polizei verlauten.

