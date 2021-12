Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Werkzeug aus Scheune und Schuppen gestohlen; Bomlitz: Mutmaßliche Fahrraddiebe angetroffen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.12.21 Nr. 1

08.12 / Werkzeug aus Scheune und Schuppen gestohlen

Soltau: In der Zeit zwischen Dienstag, 08.30 Uhr und Mittwoch, 18.30 Uhr betraten Unbekannte eine Scheune an der Visselhöveder Straße und entwendeten drei Akkuschrauber sowie zwei Winkelschleifer im Wert von rund 1.300 Euro. Auch in unmittelbarer Nachbarschaft, an der Straße An der Almaue, schlugen die Unbekannten zu: Sie hebelten einen Schuppen auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug sowie ein Pedelec im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Hinweise zu den Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

08.12 / Mutmaßliche Fahrraddiebe angetroffen

Bomlitz: Unbekannte hebelten am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Amselsteig das Schloss eines Kellerraums auf und entwendeten ein Mountainbike "Haibike" im Wert von rund 7.500 Euro. Da das Fahrrad über einen GPS-Sender verfügt, erhielt der Eigentümer darüber Kenntnis, dass sich sein Fahrrad bewegte. Er informierte daraufhin die Polizei, die das Fahrrad in einem Waldstück Nähe der Oberschule fand. Drei Jugendliche im Alter von 17 Jahren wurden ebenfalls in dem Waldstück angetroffen. Ob es sich dabei um die Täter handelt, werden die nun anstehenden Ermittlungen ergeben.

