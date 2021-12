Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Ladendieb gefasst; Klein Eilstorf: Kraftstoff und Werkzeuge entwendet; Rethem: Baucontainer aufgebrochen; Neuenkirchen: Heißes Öl löst Küchenbrand aus

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.12.2021 Nr. 1

06.12./Ladendieb gefasst

Soltau: Am Montag um 15:05 Uhr wurde ein 32-Jähriger von einer Angestellten eines Discounters in der Böhmheide beobachtet, wie dieser sich Zigaretten einsteckte und ohne diese zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Sie stellte sich dem Mann in den Weg. Dieser schubste die Frau beiseite wodurch diese stürzte. Ein Zeuge des Geschehens konnte den Dieb dingfest machen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

06.12./Kraftstoff und Werkzeuge entwendet

Klein Eilstorf: Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstag zu Sonntag gewaltsam ein Haupteingangstor eines Entsorgungsbetriebes auf. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Gelände und den dortigen Werkshallen. Es wurden ca. 2000 Liter Dieselkraftstoff sowie diverse Werkzeuge entwendet. Der Schaden wird mit ca. 14.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

06.12./Baucontainer aufgebrochen

Rethem/Walsrode: Zu Einbrüchen in zwei Baucontainer kam es am Wochenende in Rethem im Triftweg. Die Einbrecher entwendeten mehrere Kabeltrommeln, zwei Wasserschläuche sowie zwei Fernbedienungen. Der Schaden beträgt 500 Euro. Ebenso wurde der Container an einer Baustelle in Walsrode, Große Schneede, angegangen. Die Diebe hatten es hier auf ein Kraftstromkabel abgesehen. Der Schaden wird auf 525 Euro geschätzt. Die Taten ereigneten sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Polizeidienststellen in Rethem, 05165/291340 oder Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

06.12./ Heißes Öl löst Küchenbrand aus

Neuenkirchen: Ein Küchenbrand löste am Montag gegen 17:30 Uhr einen Einsatz in einem Wohnhaus in der Lerchenstraße aus. Das Feuer brach in einer auf dem angeschalteten Küchenherd vergessenen Pfanne mit Öl aus und weitete sich auf die Kücheneinrichtung aus. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr wurde ein Ausbreiten des Brandes verhindert. Die 72-jährige Bewohnerin wurde mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell