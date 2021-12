Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unfallzeugen gesucht; Hodenhagen: Unter Drogeneinfluss gefahren.

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.12.2021, Nr. 1

03.12./Unfallzeugen gesucht

Schneverdingen: Am Freitag, 03.12.2021, zwischen 14:10 Uhr und 14:30 Uhr wurde auf dem Lidl-Parkplatz ein dort geparkter grauer VW-Tiguan an der hinteren rechten Stoßstangenecke durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Gegen 20:00 Uhr wurden die Polizeibeamten zu einem weiteren Unfall in die Feldstraße gerufen. Hier wurde ein grauer Opel-Corsa angefahren und beschädigt. Die Verursacher der jeweiligen Verkehrsunfälle entfernten sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/928500 in Verbindung zu setzen.

05.12./Unter Drogeneinfluss gefahren

Hodenhagen: Am Sonntagmittag, gegen 13:25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 20-Jährigen der mit seinem Pkw unterwegs war Hierbei stellten sie fest, dass der Fahrer unter Einfluss von Cannabis stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

