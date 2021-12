Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: 02.12

Portemonnaie gestohlen, Walsrode: 02.12

Fenster aufgehebelt, Soltau: 02.12/ Auto-Aufbrecher festgenommen

Heidekreis (ots)

02.12 / Portemonnaie gestohlen

Soltau: Zu einem Taschendiebstahl kam es am Donnerstag zwischen 11.30 und 11.40 Uhr im Lidl-Markt. Einer 85jährigen Frau wurde während des Einkaufes das Portemonnaie mit 300 Euro Bargeld entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

02.12 / Fenster aufgehebelt

Walsrode: Unbekannte Täter nutzten am Donnerstag zwischen 09.00 und 11.30 Uhr die Abwesenheit der Bewohner aus. Sie hebelten ein Fenster eines Hauses im Bismarckring auf und gelangten so in die Wohnräume. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

02.12/ Auto-Aufbrecher festgenommen

Soltau: In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es Soltau zu mehreren PKW-Aufbrüchen. Acht Fahrzeuge wurden nach Wertsachen durchsucht. Noch am selben Morgen konnten die zwei Tatverdächtigen im Bereich des Bahnhofes festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Bei ihnen wurde Stehlgut sichergestellt. Gegen die beiden Täter werden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und sie werden dem Haftrichter vorgeführt.

