POL-HK: Soltau: Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen; Soltau: Diebstahl während des Ladevorgangs

30.11 / Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen

Soltau: Einer 41jährigen Frau aus Soltau wurde am Dienstag, zwischen 16.30 und 17.00 Uhr im Rewe-Markt die Handtasche aus dem Einkaufswagen entwendet. In der Tasche befanden sich neben der Geldbörse auch ein Telefon sowie mehrere Karten und Ausweise. Täterbeschreibung: männlich, etwa 170 cm groß, schlank, südeuropäische Erscheinung, trug braun-beige Fleece-Jacke. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

30.11 / Diebstahl während des Ladevorgangs

Soltau: Während des Beladens eines Post-Fahrzeugs an der Feldstraße, in Höhe der Haunummer 4 nutzten Unbekannte die Gelegenheit und entwendeten einen Paket-Scanner sowie das Handy des Fahrers. Tatzeit: Dienstag, zwischen 16.46 und 16.55 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

