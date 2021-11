Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ostenholz: Tödlicher Verkehrsunfall; Munster: Randalierer auf Gelände der Grundschule

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.11.2021 Nr. 1

28.11 / Tödlicher Verkehrsunfall

Ostenholz: Im Gemeidefreien Bezirk Osterheide, Ortsteil Ostenholz kam es auf der Verlängerung der Hauptstraße in Richtung Bad Fallingbostel (Panzerringstraße) am Sonntagvormittag, gegen 09.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der alleinbeteiligte Fahrzeugführer verstarb. Aus ungeklärter Ursache kam der 70jährige Walsroder mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer retteten ihn aus seinem Fahrzeug, bevor es in Vollbrand geriet. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er am Nachmittag verstarb. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Fahrbahn wurde zwecks Bergung und Unfallaufnahme vollgesperrt.

28.11 / Randalierer auf Gelände der Grundschule / Kita

Munster: Unbekannte begaben sich am vergangenen Wochenende auf das Gelände der Grundschule / Kindertagesstätte an der Schulstraße, beschädigten einen Holzzaun, bestiegen ein Baugerüst und sprühten ein orangefarbenes Graffiti an die Hauswand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

