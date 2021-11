Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt/ Neuenkirchen/ Walsrode: Taschendiebe in Geschäften aktiv

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.11.2021 Nr. 1

25.11 / Taschendiebe in Geschäften aktiv

Schwarmstedt/ Neuenkirchen/ Walsrode: Am Donnerstag, zwischen 10.50 und 17.30 Uhr haben Taschendiebe in drei Ortschaften des Heidekreises insgesamt fünfmal zugeschlagen und dabei mehrere Hundert Euro erbeutet. Die Täter waren in den Aldi-Filialen in Schwarmstedt und Walsrode sowie in der Lidl-Filiale in Neuenkirchen aktiv. Einer 73jährigen Frau wurde darüber hinaus das Portmonee auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale in Walsrode aus ihrem unverschlossenen Pkw entwendet, während sie den Einkaufswagen zurückstellte. Die Polizei weist nochmals darauf hin, Handtaschen nicht im oder am Einkaufswagen zu lassen und extrem aufmerksam zu werden, wenn Unbekannte sich grenzüberschreitend nähern, man angerempelt oder aber auch angesprochen wird. Nicht selten zieht ein Täter die Aufmerksamkeit auf sich, während der andere unbemerkt zugreift.

