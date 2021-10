Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Täferrot: Auto kollidiert mit Omnibus

Der 55-jährige Fahrer eines Omnibusses befuhr am Freitagnachmittag, um 17 Uhr, die Kreisstraße von Täferrot in Richtung Tierhaupten. Ein entgegenkommender 22-jähriger Pkw Lenker verlor, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Renault Twingo und geriet auf die Gegenspur. Dabei kollidierte er seitlich mit dem Omnibus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 12.000 Euro.

Riesbürg: Kleinkradfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Die 16-Jährige Fahrerin eines Kleinkraftrads fuhr am Freitag, gegen 14.35 Uhr, auf der Ostalbstraße in Richtung Kirchheim am Ries. Dabei übersah sie einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Renault Twingo und fuhr ungebremst auf diesen auf. Die Fahrerin stürzte und wurde anschließend schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Neresheim: Verkehrsunfall

Am Freitag, um 13:30 Uhr, befuhr die 75-jährige Fahrerin eines Rovers die Landstraße von Elchingen in Richtung Neresheim. Der 25-jähriger Fahrer eines Kleinlastwagens kam aus Richtung Dossingen. An der Kreuzung nahe des Gewerbegebiets Riegel missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden Fahrerin. Es kam zur Kollision, bei welcher sowohl die Rover-Fahrerin, als auch ihr 78-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Der LKW-Fahrer verletzte sich ebenfalls. Alle Beteiligten kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

