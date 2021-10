Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstensuche erfolgreich

Aalen (ots)

Aspach - Vermisste Frau wohlbehalten aufgefunden

Am Freitag gegen 22:30 Uhr wurde eine Frau vermisst gemeldet, da sie am Nachmittag zum Joggen aufgebrochen, und bis zum Abend nicht nachhause zurückgekehrt war. Die Suche nach der Frau erfolgte mit mehreren Polizeistreifen und wurde aus der Luft durch einen Hubschrauber unterstützt. Kurz nach Mitternacht konnte die Frau, nach Hinweis eines aufmerksamen Autofahrers, unversehrt in Großaspach angetroffen werden. Sie hatte sich verlaufen gehabt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell