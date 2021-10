Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Senioren wurden Opfer durch Enkeltrickbetrug - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Polizeipräsidium Aalen: Enkeltrickbetrüger machten Beute

Am gestrigen Donnerstag wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen erneut mehrere Anrufe von Enkeltrickbetrügern registriert. Leider waren die Betrüger im Rems-Murr-Kreis mit dieser Betrugsmasche gleich zweimal erfolgreich.

Eine Seniorin aus Winterbach sowie ein älterer Mann aus Sulzbach an der Murr erkannten die Betrugsabsicht nicht und übergaben insgesamt ca. 50.000 Euro an Geldboten. Den beiden Opfern wurde jeweils vorgetäuscht, dass ihre Enkelkinder in Unfälle verwickelt wären und nun hohe Geldsummen zahlen müssten. Der Senior aus Sulzbach hob bei seiner Hausbank 30.000 Euro ab und übergab das Geld in unmittelbarer Nähe zum Rathaus zwischen 12 und 13 Uhr an eine junge Frau. Diese soll zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein. Die Kriminalpolizei Waiblingen ist nun mit den Ermittlungen der Vorfälle beauftragt. Sie bittet Zeugen bzw. Passanten, die möglicherweise Wahrnehmungen zur Geldübergabe beim Rathaus Sulzbach machten, sich unter Tel. 07361/5800 zu melden. Hilfreiche Tipps der Polizei zum Schutz vor Betrügereien finden Sie unter dem Link www.polizei-beratung.de.

Fellbach: Abbiegeunfall

Ein 25-jährigger Seat-Fahrer wollte am Freitag gegen 9 Uhr von der Bühlstraße nach links in die Ringstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw der Marke Honda und stieß mit diesem zusammen. Anschließend schleuderte der Pkw des Unfallverursachers noch gegen einen an der Einmündung stehenden Lkw. Die 24-jährige Honda-Fahrerin verletzte sich beim Unfall leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ca. 8000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell