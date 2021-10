Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruchsversuch - Flüchtlinge auf LKW - Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Flüchtlinge auf LKW entdeckt

Am Donnerstag um 11:50 Uhr sollte auf einem Firmengelände in der Procter-und-Gamble-Straße ein LKW, welcher vor wenigen Tagen in Rumänien beladen wurde, entladen werden. Beim Öffnen des Aufliegers wurden fünf Männer festgestellt. Alle Fünf gaben an, dass sie den LKW mit dem Ziel Frankreich bestiegen hätten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Sulzbach-Laufen: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Eine 55 Jahre alte Suzuki-Fahrerin wollte am Donnerstagmorgen gegen 6:40 Uhr von der Kreisstraße 2633 nach links auf die B19 abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden 17-jährigen Kraftradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Jugendliche zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Suzuki und an der KTM entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Einbruchsversuch

Zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Modegeschäft in der Neuen Straße einzubrechen. Hierzu drückten die Täter die Schiebetüre auseinander, gelangten aber nicht in den Laden. Die Türe wurde beim Einbruchsversuch beschädigt, der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell