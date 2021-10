Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall im Kreisverkehr - Zeugen gesucht - Brennender Altkleidercontainer - Unfälle

Aalen (ots)

Lorch: Brennender Altkleidercontainer

Am Donnerstag um kurz vor 23.30 Uhr wurde die Polizei in Schwäbisch Gmünd über einen brennenden Altkleidercontainer in der Maierhofstraße informiert. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnten die Beamten feststellen, dass sich im Einwurfbereich des Containers eine brennende Plastiktüte befand und das Feuer bereits im Begriff war, auf den Inhalt des Containers überzugreifen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Lorch, die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort kamen, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Eventuell wurden zum Entzünden des Containers bzw. der Kleider Spraydosen verwendet. Der Polizeiposten Lorch bittet unter der Rufnummer 07172 / 7315 um Hinweise auf die Verursacher.

Schwäbisch Gmünd: Gestürzter Radfahrer

Ein 20-jähriger Radfahrer stürzte am gestrigen Donnerstag gegen 20 Uhr aufgrund eines Fahrfehlers, als er mit seinem E-Bike die die Straße Lindenfirst bergabwärts in Richtung Bahnhof befuhr. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro kam es am Donnerstag gegen 18:20 Uhr in der Taubentalstraße. Eine 35-jährige Toyota-Lenkerin erkannte hierbei zu spät, dass die vorausfahrende 22-jährige Seat-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am heutigen Freitagmorgen gegen 06:45 Uhr in der Baldungstraße im Bereich des Kreisverkehrs zur Vorderen Schmiedgasse ereignet hat. Ein 27-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr in den Kreisverkehr ein, ohne einen Verkehrsteilnehmer wahrzunehmen. Unmittelbar danach sah er in seinem Rückspiegel einen Motorradfahrer, welcher von seinem Krad stürzte stürzte. Der 27-jährige PKW-Lenker hielt sofort an und leistete dem 52-jährigen Honda-Fahrer, welcher sich schwer verletzte, erste Hilfe. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden nun gebeten sich unter der Telefonnummer 07171 / 3580 zu melden.

