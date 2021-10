Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schwaikheim: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Zeppelinstraße geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Auto zerkratzt

Zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 10:45 Uhr wurde ein in der Friedrichstraße geparkter BMW im Bereich der Beifahrertüre zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine 26-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 12:45 Uhr die L 1151 von Schlichten in Richtung Schorndorf entlang. In einer leichten Linkskurve kam ihr auf ihrer Fahrspur ein Pkw entgegen, der einen anderen Pkw überholte. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die 26-Jährige ihr Fahrzeug stark ab und wich nach rechts aus. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte unter anderem mit einem Abwasserrohr und einem Leitpfosten neben der Straße. Der Ford wurde hierbei stark beschädigt, der Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der Autofahrer, der überholt wurde, fuhren nach dem Unfall weiter. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun dringend den Fahrer, der vom Verursacher überholt wurde sowie evtl. weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Eine 90-jährige Toyota-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr die Keplerstraße und missachtete an der Einmündung zum Rietenauer Weg die Vorfahrtsregel rechts vor links. Sie stieß mit einem querenden Mercedes zusammen und verursachte dabei ca. 2000 Euro Sachschaden.

Fellbach: Unfallflucht

Die bislang unbekannte Fahrerin einer Mercedes A-Klasse parkte am Donnerstag gegen 12 Uhr bei einer Baustelle in der Zeppelinstraße neben einem VW Transporter. Sowohl beim Aussteigen als auch beim Öffnen der hinteren Türe stieß sie gegen den geparkten Transporter und verursachte an diesem mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Autofahrerin fuhr kurze Zeit später weg ohne den Schaden zu melden. Nähere Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell